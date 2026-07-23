Овчинский анонсировал летний интенсив для подростков с 27 июля

С 27 июля по 7 августа в Москве пройдет интенсив для подростков от 13 до 16 лет. Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что ребята изучат устройство города, тренды в градостроительстве и попробуют себя в роли исследователей.
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