Овчинский анонсировал летний интенсив для подростков с 27 июля

С 27 июля по 7 августа в Москве пройдет интенсив для подростков от 13 до 16 лет. Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что ребята изучат устройство города, тренды в градостроительстве и попробуют себя в роли исследователей.