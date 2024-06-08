Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем социального работника

Уважаемые социальные работники! Дорогие ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша профессия связана с постоянным взаимодействием с теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации, кому нужна помощь и забота.