Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем социального работника

Уважаемые социальные работники! Дорогие ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша профессия связана с постоянным взаимодействием с теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации, кому нужна помощь и забота.
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