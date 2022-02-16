НГС - Красноярск

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Красноярский блогер Рустам Умаров рассказал о том, как борется с раком кишечника

Красноярский блогер Рустам Умаров рассказал о том, как борется с раком кишечника

41-летний блогер из Красноярска Рустам Умаров довольно известен в городе в первую очередь своей благотворительной деятельностью — мы рассказывали про него еще в 2019 году, тогда он делился, что решил помогать людям после работы в детском доме.

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