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Врач Вайцнер рассказала о неожиданной связи между болезнями десен и акне

Врач Вайцнер рассказала о неожиданной связи между болезнями десен и акне

Акне — распространенная проблема кожи, доставляющая немало дискомфорта. Это длительное воспалительное заболевание кожи, которое формируется в ситуации, когда омертвевшие клетки и себум (кожное сало) забивают волосяной фолликул.

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