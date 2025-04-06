Врач Вайцнер рассказала о неожиданной связи между болезнями десен и акне

Акне — распространенная проблема кожи, доставляющая немало дискомфорта. Это длительное воспалительное заболевание кожи, которое формируется в ситуации, когда омертвевшие клетки и себум (кожное сало) забивают волосяной фолликул.
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