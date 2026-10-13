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«Яндекс» восстановил работу большей части функций Умного дома с Алисой

«Яндекс» восстановил работу большей части функций Умного дома с Алисой

Пользователи приложения «Дом с Алисой» снова могут управлять освещением, использовать возможности ИИ-камеры и регулировать температуру.

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