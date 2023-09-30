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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудерметова о том, с каким трофеем хотела бы закончить финал в Токио: «Я бы хотела большой»

Она выиграла в полуфинале в Токио 7:6(6), 6:7(2), 6:3 за три с половиной часа. «Очень тяжелый матч, тяжелая борьба.

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