Сергей Кравцов: В колледжи подано рекордное количество заявлений от абитуриентов – почти 3 миллиона

Министр просвещения Российской Федерации совершил рабочую поездку в Республику Тыва. Он осмотрел Тувинский агропромышленный техникум, а также вручил ведомственные награды педагогическим работникам региона.
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