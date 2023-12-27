Сказ о том, как Филя Киркоров зашёл не в ту дверь

Юрий Ильинов

Извинения не помогли: Киркорова убрали из «Маски» и «Голубого огонька» Российскому артисту Филиппу Киркорову не помогли извинения – ему объявлен бойков на российском телевидение, пишет газета «Московский комсомолец». По данным издания, впервые за тридцать лет Киркорова не будет в новогоднем эфире. Артиста вырезают из уже отснятых праздничных программ, например, короля российской эстрады не будет в финале «Маски» и в «Голубом огоньке». Также предполагается, что его не будет в окончательном варианте переснятого фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где Киркоров снялся в одной из ролей. Газета пишет, что сцены с ним вырежут и переснимут с другим артистом. Киркоров – не единственный, кого бойкотируют на телевидении. Вместе с ним на новогодних экранах не появятся блогер Настя Ивлеева и певица Лолита. Скандал разгорелся после того, как в одном из столичных клубов прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой под названием «Почти голые». На мероприятии действовал дресс-код – гости должны были быть в откровенных нарядах – иными словами, почти голыми. Среди участников на пати кроме самой Ивлеевой были замечены Ксения Собчак, Лолита, Филипп Киркоров, глюкоза, Лолита, Оксана Самойлова, Джиган и другие. Позже Филипп Киркоров записал видеообращение с извинениями, где попытался оправдаться тем, что не знал содержания самой вечеринки. Артист заверил, что когда пришел на нее и увидел своими глазами действо, то покинул мероприятие.