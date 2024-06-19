Метеоролог Позднякова: грозы в Москве вызвали не магнитные бури

В этом летнем сезоне в Москве часто наблюдаются дожди с грозами, сильным ветром. Магнитные бури усложняют такую погоду, однако не они являются ее причиной, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.