Метеоролог Позднякова: грозы в Москве вызвали не магнитные бури

В этом летнем сезоне в Москве часто наблюдаются дожди с грозами, сильным ветром. Магнитные бури усложняют такую погоду, однако не они являются ее причиной, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.
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