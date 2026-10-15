www.globallookpress.com/Christoph Thanei/dpa Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага 15 октября подверг резкой критике решение Евросоюза разместить на монете номиналом два евро украинский националистический лозунг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова предупре...
- Лавров высмеял жа...
- МИД: РФ может отв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым