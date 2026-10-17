Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил директор предприятия «Крымгазсети» Дмитрий Надточаев, с понедельника, 19 октября, обеспечение сжиженным газом будет осуществляться на платной основе по социально ориентированной цене — 1486 рублей за баллон.