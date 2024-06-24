Орбан назвал Трампа единственным человеком во Вселенной, который может завершить конфликт на Украине двумя звонками Орбан назвал Трампа единственным человеком во Вселенной, который может завершить конфликт на Украине двумя звонкамиПрезидент США является единственным человеком во Вселенной, который может завершить российско-украинский конфликт двумя телефонными звонками.
Комментарии
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ВК
Василий Коликов
При всем уважении к Орбану, скажу, что ни он, ни Трамп неспособны поставить точку в российско-украинской войне. Закончить войну (и желательно полной и безоговорочной капитуляцией и прекращением жизни проекта "украина") может только президент России.
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17 час.
РС
Роза Семиренко
Кто он такой этот Трампа, что бы он указывал нашему Президенту?! С чего это Орбан взял, что его (Трампа) будет слушать хоть кто то в мире, после того что Америка и Европа натворили в мире?! Один способ прекратить все войны на земле, это загнать этих ублюдков в стойло!
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13 час.
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