Орбан назвал Трампа единственным человеком во Вселенной, который может завершить

При всем уважении к Орбану, скажу, что ни он, ни Трамп неспособны поставить точку в российско-украинской войне. Закончить войну (и желательно полной и безоговорочной капитуляцией и прекращением жизни проекта "украина") может только президент России.

РС

Роза Семиренко

Кто он такой этот Трампа, что бы он указывал нашему Президенту?! С чего это Орбан взял, что его (Трампа) будет слушать хоть кто то в мире, после того что Америка и Европа натворили в мире?! Один способ прекратить все войны на земле, это загнать этих ублюдков в стойло!