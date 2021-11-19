«Барса» разорвала контракт с NFT-маркетплейсом из-за задержания его владельца за мошенничество и преступления на сексуальной почве

«Барселона» разорвала контракт с NFT-маркетплейсом Ownix, заключенный лишь две недели назад. Каталонцы сделали это на фоне задержания владельца Ownix Моше Хогега.

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