Аргументы недели

98 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Сорокин
    ну а ты голдштаб, расскажи сколько израильтяне арабов замочили.Володин: многие с...
  • Zoia Goldshtab
    Пусть о себе расскажет сколько имеет от пальмого масла и травки россиян пальмовое король!Мы помним!!!!Володин: многие с...
  • Александр Балушкин
    Не его это дело, кто и как покупает наше оружие и вывод делать рано.Володин: многие с...

В одном из портов Одесской области было повреждено оборудование грузового терминала

В одном из портов Одесской области было повреждено оборудование грузового терминала

Производственное оборудование было повреждено в одном из портов Одесской области Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Руслан Техажев
Почему у Одессы ещё есть порты, а не новые берега без бетона?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх