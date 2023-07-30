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Владимир Габулов: «В РПЛ сейчас нет явного лидера, как раньше был «Зенит». Понравился «Спартак»

«Пока сложно сложить однозначное впечатление о старте сезона. Команды ещё вкатываются, поэтому до оптимальных кондиций далеко.

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