Самый мощный паводок в истории надвигается на Тюменскую область: очевидцы о половодье Ишима

Небывалый паводок на реке Ишим затопил в Северо-Казахстанской области 2122 жилых дома. Около 1600 из них находятся в черте города Петропавловска, даже в тех районах, куда большая вода не приходила никогда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии