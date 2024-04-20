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Врач Витебский рассказал о случаях чудесного исцеления от рака

Врач Витебский рассказал о случаях чудесного исцеления от рака

Почему у человека начинает расти раковая опухоль, до сих пор точно не знает никто. Одни склоняются к тому, что происходит сбой на уровне генетики, провоцирующий активность раковых клеток, другие склонны обвинять неправильный образ жизни, психологические проблемы и влияние окружающей среды.

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