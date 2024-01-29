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Зеленский заявил, что между США и Европой может произойти раскол

Зеленский заявил, что между США и Европой может произойти раскол

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что альянс между Соединенными Штатами и Европейским союзом может быть разрушен - украинский президент считает, что это произойдет в том случае, если конгресс США не одобрит финансирование Украины.

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