Зеленский заявил, что между США и Европой может произойти раскол

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что альянс между Соединенными Штатами и Европейским союзом может быть разрушен - украинский президент считает, что это произойдет в том случае, если конгресс США не одобрит финансирование Украины.
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