Научный сотрудник МГИМО рассказал о «санкционных» преимуществах России перед Ираном

Ассоциация российских банков завтра проведет открытую дискуссию «Экономика Ирана после санкций». Накануне дискуссии свое мнение высказал Адлан Маргоев, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО.
Ассоциация российских банков завтра проведет открытую дискуссию «Экономика Ирана после санкций». Накануне дискуссии свое мнение высказал Адлан Маргоев, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО.
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