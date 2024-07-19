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Источник: российский боец ММА избил туриста в аэропорту Внуково

Источник: российский боец ММА избил туриста в аэропорту Внуково

Российский боец ММА Александр Ларкин устроил потасовку с туристом в аэропорту Внуково. Как сообщает Telegram-канал Mash, боец напал на мужчину из-за того, что он вместе с семьёй якобы не давал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта.

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