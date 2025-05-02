Технологии шаттлов против утечек: NASA экстренно заменило двигатель на лунной ракете SLS для миссии Artemis II

Несколько недель назад специалисты NASA в Космическом центре Кеннеди во Флориде демонтировали один из четырёх основных двигателей RS-25 ракеты Space Launch System (SLS), предназначенной для пилотируемого облёта Луны в 2026 году.
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