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Мария Захарова высоко оценила работу с Люсей Чеботиной над песней June Song

Мария Захарова высоко оценила работу с Люсей Чеботиной над песней June Song

Мария Захарова – о работе с Чеботиной: Всё полетело, детали, истории про клип Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что долгое время не могла определиться с исполнителем песни June Song.

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