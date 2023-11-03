Мария Захарова высоко оценила работу с Люсей Чеботиной над песней June Song

Мария Захарова – о работе с Чеботиной: Всё полетело, детали, истории про клип Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что долгое время не могла определиться с исполнителем песни June Song.
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