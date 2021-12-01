Мировое обозрение

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Что может остановить Россию от нападения на Украину?

Что может остановить Россию от нападения на Украину?

Источник: flickriver.com / k.aksoy93 В американском аналитическом журнале «War on the Rocks», который хоть и уступает так им лихим изданиям, как «The National Interest», но тем не менее, славится глубокими погружениями в аналитику и предсказаниями на основе анализов, вышла вот такая статья: Кормление медведя: Более пристальный взгляд на логистику Российской армии Алекс Вершинин, подполковник армии США с опытом работы в Ираке и Афганистане, занимающийся моделированием в отделе концептуальных разработок и исследований для НАТО, опубликовал свое видение вопроса, как Россия станет нападать на Украину и что из этого получится.

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