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В Рязани задержали московскую курьершу, похитившую у пенсионерки более 2 миллионов рублей

В Рязани задержали московскую курьершу, похитившую у пенсионерки более 2 миллионов рублей

РЯЗАНЬ, 1 сентября, ФедералПресс. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области по горячим следам задержали 37-летнюю жительницу Москвы, выступавшую в роли курьера телефонных мошенников.

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