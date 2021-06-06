Воспитанники нахимовского военно-морского училища в Мурманске приняли участие в видеоконференции, посвященной 325-летию Военно-морскому флоту России

Воспитанники нахимовского военно-морского училища в Мурманске приняли участие в видеоконференции, посвященной 325-летию Военно-морскому флоту России

Воспитанники нахимовского военно-морского училища в Мурманске приняли участие в видеоконференции, посвященной 325-летию Военно-морскому флоту России .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх