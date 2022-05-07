Бросила парня, а теперь жалею, скучаю, страдаю и хочу вернуть. Как быть?

Довольно часто девушки обращаются к психологу по странному, на первый взгляд, поводу. Сама бросила парня, приняла, казалось бы, осознанное решение, а спустя какое-то время поняла, что не может его забыть и её тянет обратно.
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