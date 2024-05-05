Кумовство в ЕС: как Урсула фон дер Ляйен рвется к власти

REUTERS/Annegret Hilse Запад в принципе не способен ломать шаблоны и стереотипы. И в этом смысле его лидеры все больше становится похожи на партийную элиту советских времен, которая в итоге оказалась оторвана от реальности, считала себя неприкасаемой и равной богам.