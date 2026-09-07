Рособоронэкспорт резко нарастил портфель заказов

Компания "Рособоронэкспорт", входящая в структуру госкорпорации "Ростех", в этом году значительно нарастила портфель оборонных заказов, заявил заместитель председателя "Союзмаш России", генеральный директор компании Александр Михеев.
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