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Пятый канал

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Гуманоид с кожей из ткани: в Китае запустили в производство роботов, которых путают с людьми

Гуманоид с кожей из ткани: в Китае запустили в производство роботов, которых путают с людьми

Китайская технологическая компания Xpeng начала массовое производство человекоподобного робота IRON. Разработчики утверждают, что он станет одним из первых гуманоидных роботов, который самостоятельно сойдет с производственной линии и в будущем сможет выполнять бытовые задачи.

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