Министр транспорта России ознакомился с текущим строительством троллейбусного депо в Пензе

12 февраля министр транспорта РФ Виталий Савельев посетил Пензу в рамках рабочего визита, где вместе с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко посетил стройплощадку транспортно-пересадочного узла в селе Засечное.
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