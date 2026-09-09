ЦСКА купил Олейникова у «Крыльев Советов» за 100 млн рублей

Иван Олейников перешел в ЦСКА. Армейцы приобрели полузащитника у « Крыльев Советов ». Сообщалось , что самарцы получат 100 млн рублей, подъемные и агентские выплаты – 120 млн, срок действия контракта – до 2029 года с опцией продления еще на сезон.
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