ЦСКА купил Олейникова у «Крыльев Советов» за 100 млн рублей

Иван Олейников перешел в ЦСКА. Армейцы приобрели полузащитника у « Крыльев Советов ». Сообщалось , что самарцы получат 100 млн рублей, подъемные и агентские выплаты – 120 млн, срок действия контракта – до 2029 года с опцией продления еще на сезон.