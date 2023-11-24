Какой сегодня праздник 25 ноября 2023 года: церковный праздник памяти Иоанна Милостивого AdministratorИз религиозного календаря восточных христиан всегда можно узнать, какой праздник отмечают прихожане Русской Православной Церкви в субботу 25 ноября 2023 года.
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