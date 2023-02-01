Доброе утро, Крым 🌤 Желаем вам хорошего настроения, бодрости и выполнения всех планов 📝 Погода сегодня будет такой 👇 В Симферополе +2 и небольшой снег В Севастополе +5 и пасмурно В Евпатории +5 и облачно В Джанкое +4 и пасмурно В Ялте +6 и облачно В Алуште +3 и облачно В Керчи +2 и облачно В Армянске +3 и облачно В Бахчисарае +2 и дождь со снегом В Феодосии +4 и облачно В Судаке +5 и облачно Крым 24 | @tvcrimea🌤 Желаем вам хорошего настроения, бодрости и выполнения всех планов 📝 Погода сегодня будет такой 👇 В Симферополе +2 и небольшой снег В Севастополе +5 и пасмурно В Евпатории +5 и облачно В Джанкое +4 и пасмурно В Ялте +6 и облачно В Алуште +3 и облачно В Керчи +2 и облачно В Армянске +3 и облачно В Бахчисарае +2 и дождь со снегом В Феодосии +4 и облачно В Судаке +5 и облачно Крым 24 | @tvcrimea24crimea24.