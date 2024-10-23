Около 3 миллиардов рублей пойдет на развитие центра беспилотников в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Проект реализуют в 2026 году Инвестиции в развитие центра для беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) в особой экономической зоне технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) «Санкт-Петербург» уйдет 3 млрд рублей.
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