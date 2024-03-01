Психолог рассказала, как научиться вставать с первого звонка будильника

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова 1 марта рассказала «Известиям», как научиться вставать с первого звонка будильника.
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