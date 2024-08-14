Беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область, работают средства ПВО

Беспилотники Вооруженных сил Украины совершили атаку на Нижегородскую область. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, сейчас дроны ВСУ пытаются подавить средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
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