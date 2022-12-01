С ног на голову: как Испания умудрилась проиграть Японии и отправила Германию домой с ЧМ

Сборная Японии сотворила вторую громкую сенсацию на чемпионате мира в Катаре. В заключительном туре группового этапа подопечные Хадзимэ Мориясу одержали волевую победу над командой Испании и заняли первое место в группе.
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