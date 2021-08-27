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  • карюкалов вячеслав
    Есть такая тема.Они – чужие
  • Татьяна
    А что удивляться? Либералы изо всех сил "трудятся" пытаясь со своей стороны поддержать Запад в очернении всего чего д...Они – чужие
  • сергей отказ от доллара и срочно
    ну вначале нужно Власть очистить от этой псевдолиберальной пятой колонны да и к Народу повернуться лицом да и Жизне...Главная угроза дл...

Либералы в своем репертуаре

Либералы в своем репертуаре

Даже фиаско США в Афганистане они стараются использовать против России. Нет, это уже не оппозиция, а настоящие изменники и предатели! А как еще можно назвать публикации на «Эхе Москвы», посвященные позорному бегству американцев из Афганистана? Вот, например, что об этом пишет под издевательским заголовком «Когда из Сирии стартуем?» редакция «Эха», скрывающаяся за анонимной рубрикой «Серпом по…»: «Во вчерашнем выступлении Байдена есть один момент, который не грех было бы взять на карандаш кремлевским геополитикам: «За двадцать лет я отлично понял, что подходящий момент для вывода американских сил из Афганистана никогда не наступит».

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Евгений КовальЧуковский
Недопеченным: Дуракам же закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так!

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