В преддверии дня защиты детей, 17 мая в Минске прошел VII Республиканский благотворительный особенный модный показ ´Цветные сны´!Учащиеся и мастера производственного обучения УО ´Бобруйский государственный технологический колледж´ принимали участие в качестве волонтёров по оказанию парикмахерских услуг.
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