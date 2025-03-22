Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +11°, облачно• Севастополь: +10°, облачно• Ялта: +10°, облачно• Алушта: +10°, облачно• Евпатория: +11°, пасмурно• Саки: +12°, облачно• Бахчисарай: +11°, облачно• Джанкой: +13°, облачно• Судак: +10°, облачно• Феодосия: +10°, обла.
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