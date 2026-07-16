«Два стула» разъехались: как Пашинян потерял всё в одном визите в Екатеринбург

Александр Симаков

Только почему-то Китай тянется своими торговыми лапками к нам покупать то, что создано российским интеллектом: Оборудование для АЭС: Россия строит в Китае новые ядерные блоки. Это сложная работа. Для них поставляют реакторы, турбины и другое передовое оборудование.Лазерные технологии и оптика: Китай закупает российские мощные лазеры, оптические приборы и системы наведения.. Специальные материалы: КНР приобретает металлы высокой чистоты, синтетические кристаллы для электроники и лазеров, а также изотопы. Программное обеспечение: Китайский бизнес и автопроизводители активно покупают российские облачные технологии, решения в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. Космические технологии: Сотрудничество включает создание лунной станции, поставки российских ракетных двигателей, приборов для спутников и систем навигации. Продукция военного назначения: Сюда входят системы противовоздушной обороны, авиационные двигатели и авионика . Авиационные двигатели. Россия экспортирует мощные реактивные двигатели. Ими оснащают китайские истребители (например, Су-30, а ранее самолеты Y-20). Китай использует эти двигатели для укрепления своей военной авиации. Системы противовоздушной обороны (ПВО)Россия поставляет в Китай передовые комплексы ПВО. Самый известный пример — системы большой дальности С-400. Они нужны для защиты воздушного пространства от самолетов и ракет противника. Радары (РЛС) для кораблей. Россия передает Китаю технологии радиолокации. Это антенны и приборы, которые помогают военным кораблям искать цели в море и наводить на них оружие. Технологии для космического оружия и искусственного интеллекта. Страны вместе разрабатывают новые виды высокотехнологичного оружия и космические технологии. По данным международных расследователей, Россия и Китай также делятся передовыми разработками и программами в сфере искусственного интеллекта для военных нужд. P.S. Особо стоит отметить, что Китай поставляет в Россиию в основном ширпотреб, а вот Россия поставляет в Китай стратегически важные для Китая товары и продукцию. И пусть Вас не вводит в заблуждение меньшие объемы высокотехнологичной продукции, поставляемые Россией в Китай - одна АЭС, построенная в Китае Россий легко перевешивает стотыщпятьсот автомобилей, поставляемых Китаем в Россиию.