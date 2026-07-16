Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Два стула» разъехались: как Пашинян потерял всё в одном визите в Екатеринбург

«Два стула» разъехались: как Пашинян потерял всё в одном визите в Екатеринбург

Автор:  Мировое Политическое Шоу   Он прилетел в Екатеринбург с улыбкой человека, который всё еще верит в собственную хитрость.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
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Бюджет без нефти: Россия перекраивает финансовую модель
ПРАЙМ
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1 м.
Александр Симаков
Только почему-то Китай тянется своими торговыми лапками к нам покупать то, что создано российским интеллектом:  Оборудование для АЭС: Россия строит в Китае новые ядерные блоки. Это сложная работа. Для них поставляют реакторы, турбины и другое передовое оборудование.Лазерные технологии и оптика: Китай закупает российские мощные лазеры, оптические приборы и системы наведения.. Специальные материалы: КНР приобретает металлы высокой чистоты, синтетические кристаллы для электроники и лазеров, а также изотопы. Программное обеспечение: Китайский бизнес и автопроизводители активно покупают российские облачные технологии, решения в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. Космические технологии: Сотрудничество включает создание лунной станции, поставки российских ракетных двигателей, приборов для спутников и систем навигации. Продукция военного назначения: Сюда входят системы противовоздушной обороны, авиационные двигатели и авионика . Авиационные двигатели. Россия экспортирует мощные реактивные двигатели. Ими оснащают китайские истребители (например, Су-30, а ранее самолеты Y-20). Китай использует эти двигатели для укрепления своей военной авиации. Системы противовоздушной обороны (ПВО)Россия поставляет в Китай передовые комплексы ПВО. Самый известный пример — системы большой дальности С-400. Они нужны для защиты воздушного пространства от самолетов и ракет противника.  Радары (РЛС) для кораблей. Россия передает Китаю технологии радиолокации. Это антенны и приборы, которые помогают военным кораблям искать цели в море и наводить на них оружие. Технологии для космического оружия и искусственного интеллекта. Страны вместе разрабатывают новые виды высокотехнологичного оружия и космические технологии. По данным международных расследователей, Россия и Китай также делятся передовыми разработками и программами в сфере искусственного интеллекта для военных нужд. P.S.  Особо стоит отметить, что  Китай поставляет в Россиию  в основном ширпотреб, а вот Россия поставляет в Китай стратегически важные для Китая товары и продукцию. И пусть Вас не вводит в заблуждение меньшие объемы высокотехнологичной продукции, поставляемые Россией в Китай - одна АЭС, построенная в Китае Россий легко перевешивает стотыщпятьсот автомобилей, поставляемых Китаем в Россиию.
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1 м.
Виталий Рудзит
торой — плохой. Москва перекрывает не только овощи, но и газовые преференции. Он не плохой - самый правильный
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4 н.