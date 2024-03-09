СССР-Россия
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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • Михаил Гринжук
    Зачем старое на свалку и металлолом если можно использовать.ОкупаютсяРусские или сошли...
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    Дело не в танках или тактике . А в тупых мозгах и имбицилах с запада.Возомнивших что он неприкасаемые и им все можно....Русские или сошли...
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Каким будет истинное наказание для Британии

Каким будет истинное наказание для Британии

Не буду говорить, за какие такие "заслуги" – все мы про эти заслуги и так прекрасно знаем. Скажу лишь, каким я вижу исход в перспективе ближайших десятилетий.

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Комментарии
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Александр Денисов
Для начала, хорошо бы, если бы, ну как бы, ну случайно, затопило тоннель под Ла-Маншем... Невзначай... Как трубы Северного потока...
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1 д.
Анатолий Анатольев
Нарушен будет закон ПРИРОДЫ - ЗЛО должно вернуться в том же количестве на головы ЗЛЫХ теток и дядек Англии!!!!! А лучше помыть 500м волной, на коленях просят, ну как не помочь????!
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1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо только помочь Шотландцам, Ирландцам, Уэльс получить независимость, а патриотов там хватает за отделение и о  туманном альбионе можно будет забыть. А учитывая что он медленно но уверенно тонет все решится гораздо быстрее... А вот за Крымский мост им тоннелем под Ламаншем не мешало бы ответить... Гадюкам надо гадить их же методами....
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1 д.

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