Каким будет истинное наказание для Британии

Александр Денисов Для начала, хорошо бы, если бы, ну как бы, ну случайно, затопило тоннель под Ла-Маншем... Невзначай... Как трубы Северного потока...

Анатолий Анатольев Нарушен будет закон ПРИРОДЫ - ЗЛО должно вернуться в том же количестве на головы ЗЛЫХ теток и дядек Англии!!!!! А лучше помыть 500м волной, на коленях просят, ну как не помочь????!