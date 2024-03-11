С новокузнечанина будут удерживать деньги за клевету на бывшую возлюбленную

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 11 марта сообщили, что Куйбышевский районный суд Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу по статье «Заведомо ложный донос» в отношении 44-летнего местного жителя.
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