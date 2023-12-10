Запад - это ржавая маразмоколонка

ВМ

Владимир Минаков

Европейские страны прекрасно жили, пока владели колониями - дармовые полезные ископаемые, дешёвая рабочая сила - ну почему не жировать... И где теперь экономика Испании, Португалии? Да и Великобритания уже не великая, а середнячок, пытающийся выжить. И у Франции колонии с каждым годом отсыхают в Африке ( а как дышал, как дышал...). А Россия, хоть и не была колонией, но тоже снабжала ЕС дешёвыми энергоресурсами. И теперь - такой облом! А будет ( при общей ценовой политике с арабскими странами и Венесуэлой), ещё грустнее... России нужно активнее оказывать содействие по возвращению своих бывших сограждан из Германии, работающих в их НИИ и имеющих нужные профессии для страны...