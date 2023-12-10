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Запад - это ржавая маразмоколонка

Запад - это ржавая маразмоколонка

Много лет не только нам, но и всему миру изо всех европейских утюгов рассказывают про то, что - Россия - это отсталая, ржавая "страна-бензоколонка".

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Интересно, а  мигрантов из БандероЖОпии Европа куда причислит: к клопам или крысам?
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11 час.
Samarium
Задача России и ее союзников вернуть гейропу туда, где ей самое меcто....А ее место сейчас у параши мировой истории.....
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10 час.
ВМ
Владимир Минаков
Европейские страны прекрасно жили, пока владели колониями - дармовые полезные ископаемые, дешёвая рабочая сила - ну почему не жировать... И где теперь экономика Испании, Португалии? Да и Великобритания уже не великая, а середнячок, пытающийся выжить. И у Франции колонии с каждым годом отсыхают в Африке ( а как дышал, как дышал...). А Россия, хоть и не была колонией, но тоже снабжала ЕС дешёвыми энергоресурсами. И теперь - такой облом! А будет ( при общей ценовой политике с арабскими странами и Венесуэлой), ещё грустнее...  России нужно активнее оказывать содействие по возвращению своих бывших сограждан из Германии, работающих в их НИИ и имеющих нужные профессии для страны...
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8 час.

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