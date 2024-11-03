🫡🇷🇺Российские бойцы приземлили украинский БПЛА А1-СМ "Фурия" где-то на фронте🔥 #Фурия #СВО #Россия #БПЛА #Украина.
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🫡🇷🇺Российские бойцы приземлили украинский БПЛА А1-СМ "Фурия" где-то на фронте🔥 #Фурия #СВО #Россия #БПЛА #Украина.
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