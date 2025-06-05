Овчарки пенсионеры

Обещают, что десятилетние служаки «станут прекрасным четвероногим другом, компаньоном и защитником». Крымская полиция опубликовала объявление о передаче на безвозмездной основе в заботливые и ответственные руки служебных собак.
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