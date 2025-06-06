Московское метро: Сокольническая линия продлевается до Ярославского района

Москва готовит проект продления Сокольнической линии метро в Ярославский район. Новые станции "МГСУ" и "Ярославская" сократят время в пути в часы пик.
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