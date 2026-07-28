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Происшествия

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В Брянске полицейские вручили военным новые паспорта вместо утраченных в зоне СВО

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Брянской области Ирина Лифанова и заместитель начальника Сергей Привалов вручили новые паспорта одиннадцати военнослужащим, которые лечатся в региональном госпитале после ранений, полученных в зоне специальной военной операции.

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