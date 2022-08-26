На Улице Дальнего Востока продемонстрируют инвестиционный потенциал Приморья

Владивостокская агломерация — это большой процесс градостроительного планирования. Для улучшения жизни населения реализуют общественно-деловые центры и научно-образовательные зоны, раскроют рекреационные перспективы и планы на «индустриальный пояс».
Владивостокская агломерация — это большой процесс градостроительного планирования. Для улучшения жизни населения реализуют общественно-деловые центры и научно-образовательные зоны, раскроют рекреационные перспективы и планы на «индустриальный пояс».
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