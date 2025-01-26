Сразу три бронеавтомобиля M1224 MaxxPro ВСУ стали жертвами FPV-дронов на оптоволокне, как сообщается, при попытке пересечения границы в районе поселка Теткино Курской области.
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Сразу три бронеавтомобиля M1224 MaxxPro ВСУ стали жертвами FPV-дронов на оптоволокне, как сообщается, при попытке пересечения границы в районе поселка Теткино Курской области.
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